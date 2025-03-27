«Рейдерский захват»: Основатель «Русагро» Мошкович задержан по делу о мошенничестве

Мошкович занимает 55-е место в списке российских миллиардеров по версии Forbes, его предварительно обвиняют в «рейдерском захвате» и мошенничестве на миллиарды рублей.

Сотрудники правоохранительных органов 26 марта задержали в Москве бывшего сенатора от Белгородской области, основателя крупнейшего агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича.

Мошкович занимает 55-е место в списке российских миллиардеров по версии Forbes, его состояние оценивается более чем в 2 миллиарда долларов. Он является основателем одной из ведущих строительных компаний в Москве Level Group.

Компания «Русагро» выпускает продукцию под брендами «Русский сахар», «Мечта хозяйки», «Слово мясника», сахар «Чайкофский», майонез «ЕЖК» и другое.

МОШЕННИЧЕСТВО В ОСОБО КРУПНОМ

В офисах компании в Белгороде, Москве, Тамбове и Саратове накануне прошли обыски. Предварительно, миллиардер проходит по делу о мошенничестве в особо крупном размере, передает РБК.

По данным СМИ, гендиректор холдинга Тимур Липатов также был задержан и отправлен на допрос вместе с основателем компании Вадимом Мошковичем. Также обвинения предъявлены бывшему гендиректору компании Максиму Басову.

По предварительным данным, фигуранты дела обвиняются в хищении суммы в 1 миллиард рублей, пишет «Интерфакс», но это еще не окончательный «вердикт».

Более того, СМИ со ссылкой на источники сообщают о возбуждении дела по статье о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (часть 2 статьи 201 УК РФ).

Расследованием занимается Следственный департамент МВД. 27 марта Мещанский суд Москвы рассмотрит ходатайство следователя о мере пресечения для обоих фигурантов.

СМИ: Основателя агрохолдинга «Русагро» задержали в Москве

СОЛНЕЧНЫЕ РАЗБОРКИ

«Русагро» — один из крупнейших агрохолдингов России, занимающийся производством сахара, мяса, масложировой продукции и сельскохозяйственных культур. Компания была основана в 1995 году Вадимом Мошковичем, который впоследствии отошел от оперативного управления и сосредоточился на инвестиционной деятельности.

По данным РБК, в «конфликте» замешан учредитель холдинга «Солнечные продукты» Владислав Буров. Именно он добивался возбуждения уголовного дела против Мошковича.

Активы компании «Солнечные продукты» «Русагро» приобрела в 2018 году, выкупив у Россельхозбанка права требования на 22 миллиарда рублей. В сделке указывалось, что Буров останется совладельцем компании и пополнит ряды совета директоров. На деле же, по его словам, случился рейдерский захват активов – бизнеса и земельных участков.

Буров заявил, что неоднократно обращался в суд, но его заявления отклонялись. Владельцем «Солнечных продуктов» он стал в 2007 году, когда выкупил долю у одного из создателей холдинга, нынешнего спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Бизнесмен мог обмануть «партнера» при покупке холдинга «Солнечные продукты», причинив тому ущерб более чем на 30 миллиардов рублей, пишет «Коммерсант».

В компании «Русагро» позднее выступили с обращением, заверив партнеров и клиентов в штатном режиме работы. От комментариев по поводу задержаний там отказались, подтвердив обыски в офисах.

При этом на задержание уже отреагировали акции компании – падение за сутки составило 19%.

В Level Group также сообщили о штатном режиме работе, отметив, что Мошкович не имеет отношения к деятельности компании.

Учредителями компании ООО «Левел групп» являются Кирилл Игнахин (41%), «Финрусхолдинг» (51%), Александр Меркулов и Елена Воронина. Среди учредителей Мошковича нет.

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НАВЕЛИ СПРАВКИ

Компанию «Русагро» Мошкович основал в 2003 году, до этого уже занимался «сахарным» бизнесом в рамках организации «Шугар трейдинг». Уже тогда СМИ называли бизнесмена «сахарным олигархом».

С 2006 по 2014 год Мошкович был членом Совета Федерации от Белгородской области. Свои полномочия он сложил досрочно.

Мошкович среди прочих предпринимателей присутствовал на встрече с президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года. После этого Евросоюз наложил на него персональные санкции за то, что он «якобы является ближайшим окружением главы РФ». Мошкович обращался в суд, чтобы снять санкции, утверждая, что не входит в ближайшее окружение Путина.

В 2024 году группа депутатов обратилась в Минюст с просьбой призвать Мошковича иноагентом, так как материнская компания «Русагро» (Ros Agro PLC) была зарегистрирована на Кипре. Обращение направили депутаты Анатолий Грешневиков, Михаил Делягин, Елена Драпеко и Олег Нилов.

«Написали соответствующее письмо, потому что это достаточно известный олигарх, который сделал достаточно много заявлений, которые можно трактовать антироссийскими. Но у него все хорошо, у него прекрасно, у него большой бизнес, как я понимаю, выведен в офшоры», - говорил тогда депутат Делягин, передают «Известия».

Минюст пообещал рассмотреть запрос, но никакого результата не последовало.

У Мошковича есть громкий проект в сфере благотворительности – частная школа-пансионат для юных дарований «Летово». Также он является председателем попечительского совета Еврейского музея и центра толерантности.

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ФОТО: РИА Новости
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