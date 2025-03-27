«Рейдерский захват»: Основатель «Русагро» Мошкович задержан по делу о мошенничестве

Сотрудники правоохранительных органов 26 марта задержали в Москве бывшего сенатора от Белгородской области, основателя крупнейшего агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича.

Мошкович занимает 55-е место в списке российских миллиардеров по версии Forbes, его состояние оценивается более чем в 2 миллиарда долларов. Он является основателем одной из ведущих строительных компаний в Москве Level Group.

Компания «Русагро» выпускает продукцию под брендами «Русский сахар», «Мечта хозяйки», «Слово мясника», сахар «Чайкофский», майонез «ЕЖК» и другое.

МОШЕННИЧЕСТВО В ОСОБО КРУПНОМ

В офисах компании в Белгороде, Москве, Тамбове и Саратове накануне прошли обыски. Предварительно, миллиардер проходит по делу о мошенничестве в особо крупном размере, передает РБК.

По данным СМИ, гендиректор холдинга Тимур Липатов также был задержан и отправлен на допрос вместе с основателем компании Вадимом Мошковичем. Также обвинения предъявлены бывшему гендиректору компании Максиму Басову.

По предварительным данным, фигуранты дела обвиняются в хищении суммы в 1 миллиард рублей, пишет «Интерфакс», но это еще не окончательный «вердикт».

Более того, СМИ со ссылкой на источники сообщают о возбуждении дела по статье о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (часть 2 статьи 201 УК РФ).

Расследованием занимается Следственный департамент МВД. 27 марта Мещанский суд Москвы рассмотрит ходатайство следователя о мере пресечения для обоих фигурантов.