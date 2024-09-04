Бакальчук заявила, что женщин среди партнеров Wildberries больше, чем мужчин

«Уже 56% предпринимателей, которые работают на нашей площадке, – это женщины, у нас молодеет средний возраст предпринимателя. Больше 14% всех девушек, которые работают с нашей площадкой, моложе 25 лет. Справедливости ради отмечу, что молодеет и мужская часть нашего бизнеса», – передает ее слова корреспондент НСН.

Она отметила, что доля женщин в бизнесе растет, поскольку они «более креативные и ответственные».

«Доля самозанятых и МСП среди женского населения растет, потому что мы более креативные, более ответственные, и у нас, наверное, ниже требования к себе – при входе в бизнес мы не мыслим сразу миллионами, как мужчины», – добавила она.

Ранее Татьяна Бакальчук вновь стала самой богатой женщиной России. Ее активы оцениваются в 5,5 млрд долларов, передает «Радиоточка НСН».

