Бакальчук заявила, что женщин среди партнеров Wildberries больше, чем мужчин
Женщины в России активно идут в бизнес: только среди партнеров Wildberries их уже больше, чем мужчин, рассказала на Восточном экономическом форуме основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук.
«Уже 56% предпринимателей, которые работают на нашей площадке, – это женщины, у нас молодеет средний возраст предпринимателя. Больше 14% всех девушек, которые работают с нашей площадкой, моложе 25 лет. Справедливости ради отмечу, что молодеет и мужская часть нашего бизнеса», – передает ее слова корреспондент НСН.
Она отметила, что доля женщин в бизнесе растет, поскольку они «более креативные и ответственные».
«Доля самозанятых и МСП среди женского населения растет, потому что мы более креативные, более ответственные, и у нас, наверное, ниже требования к себе – при входе в бизнес мы не мыслим сразу миллионами, как мужчины», – добавила она.
Ранее Татьяна Бакальчук вновь стала самой богатой женщиной России. Ее активы оцениваются в 5,5 млрд долларов, передает «Радиоточка НСН».
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