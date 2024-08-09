Бакальчук сообщила о планах по ребрендингу Wildberries и Russ
Интернет-магазин Wildberries сохранит бренд после объединения с компанией-оператором наружной рекламы Russ. Об этом сообщили основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук и исполнительный директор группы Роберт Мирзоян в интервью РБК.
По словам Мирзояна, объединенная компания готовит новую концепцию, которая определит, под каким брендом будет развиваться предприятие. В свою очередь, Бакальчук указала, что бренд Wildberries «точно остается».
«Мне и бренд Russ очень нравится. Безусловно, будет разработан новый бренд, новый логотип. Его будет разрабатывать креативное агентство... Но сейчас для нас главное — решить организационные вопросы, после чего займемся созданием нового бренда», — отметила бизнесвумен.
Официальным лицом компании остается Бакальчук, ожидается, что и Мирзоян будет представлять организацию как исполнительный директор.
Ранее совместное предприятие Wildberries и Russ ООО «РВБ» приняло все обязательства перед партнерами и клиентами.
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