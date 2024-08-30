Татьяна Бакальчук вновь стала самой богатой женщиной России

Также в первую тройку вошли владеющая 20,6% акций «Фосагро» Татьяна Литвиненко, чьё состояние составляет 2,45 млрд долларов, а также Варвара Скоч, которой принадлежат 15% холдинга USM (2,2 млрд долларов).

Кроме того, в десятку самых богатых женщин России попали Елена Батурина (1,3 млрд долларов), Наталья Луценко (1,25 млрд), Людмила Коган (1 млрд долларов), Виктория Михельсон (1 млрд долларов), Екатерина Федун (1 млрд долларов), Евгения Гурьева (900 млн долларов) и Марина Седых (850 млн долларов).

Forbes отмечает, что в 2024 году в список впервые вошли восемь женщин с состоянием от одного млрд долларов, тогда как годом ранее их было только семь.

Ранее иск основательницы Татьяны Бакальчук о расторжении брака временно приостановлен из-за необходимости предоставления дополнительных документов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

