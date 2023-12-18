Бакальчук: Wildberries вышел на китайский рынок
Маркетплейс Wildberries вышел на китайский рынок. Об этом заявила основательница и владелица компании Татьяна Бакальчук в интервью РБК.
«Мы начинаем работать с производителями и продавцами из Китая — они будут напрямую поставлять свою продукцию к нам на площадку для всех стран нашего присутствия», — указала бизнесвумен.
По словам Бакальчук, изменения не повлияют на российский бизнес, который остается в приоритете, пишет Ura.ru. Деятельность Wildberries за рубежом сейчас приносит около 10% от общего оборота маркетплейса, чуть более 90% приходится на РФ. Компания представлена в Белоруссии, Казахстане, Азербайджане, Армении, Киргизии, Узбекистане, Израиле, отмечает телеканал «360».
Ранее стало известно, что Wildberries во втором квартале 2024 года начнет строительство логистического хаба в Чите, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Бакальчук: Wildberries вышел на китайский рынок
- СМИ: В России введут лимит в 100 тысяч рублей на перевод денег без открытия счета
- СМИ: в США водитель врезался в машину рядом с кортежем Байдена
- Spotify официально прекратил работу в России через 9 лет после создания юрлица
- «Грамота.ру»: «нейросеть» - слово 2023 года
- СМИ: запущенная КНДР ракета могла быть межконтинентальной
- СМИ: в США не согласовали вопросы по границе и помощи Украине
- Глава МВФ Георгиева: Украина выдержит пару месяцев без помощи Запада
- СМИ: КНДР запустила баллистическую ракету в направлении японского моря
- На Украине заявили, что принудительная мобилизация продолжится
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru