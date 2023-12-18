Бакальчук: Wildberries вышел на китайский рынок

«Мы начинаем работать с производителями и продавцами из Китая — они будут напрямую поставлять свою продукцию к нам на площадку для всех стран нашего присутствия», — указала бизнесвумен.

По словам Бакальчук, изменения не повлияют на российский бизнес, который остается в приоритете, пишет Ura.ru. Деятельность Wildberries за рубежом сейчас приносит около 10% от общего оборота маркетплейса, чуть более 90% приходится на РФ. Компания представлена в Белоруссии, Казахстане, Азербайджане, Армении, Киргизии, Узбекистане, Израиле, отмечает телеканал «360».

Ранее стало известно, что Wildberries во втором квартале 2024 года начнет строительство логистического хаба в Чите, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

