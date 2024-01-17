«АвтоВАЗ» зарегистрировал новый логотип со стилизованной буквой «X»

На новой трехмерной эмблеме в серебристый овал на черном фоне вписана стилизованная буква «X». Также российский концерн подал заявку и на двумерную версию логотипа. При этом название нового бренда пока что не раскрывается.

Ранее президент «АвтоВАЗ» Максим Соколов заявил, что в 2024 году российский рынок новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей может вырасти на 5-10%, отмечает «Радиоточка НСН».

