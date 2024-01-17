«АвтоВАЗ» зарегистрировал новый логотип со стилизованной буквой «X»

Компания «АвтоВАЗ» подала заявку на регистрацию нового логотипа в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Соколов: «АвтоВАЗ» в 2024 году планирует продать в РФ порядка 450 тысяч Lada

На новой трехмерной эмблеме в серебристый овал на черном фоне вписана стилизованная буква «X». Также российский концерн подал заявку и на двумерную версию логотипа. При этом название нового бренда пока что не раскрывается.

Ранее президент «АвтоВАЗ» Максим Соколов заявил, что в 2024 году российский рынок новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей может вырасти на 5-10%, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
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