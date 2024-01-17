«АвтоВАЗ» зарегистрировал новый логотип со стилизованной буквой «X»
17 января 202414:43
Компания «АвтоВАЗ» подала заявку на регистрацию нового логотипа в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент).
На новой трехмерной эмблеме в серебристый овал на черном фоне вписана стилизованная буква «X». Также российский концерн подал заявку и на двумерную версию логотипа. При этом название нового бренда пока что не раскрывается.
Ранее президент «АвтоВАЗ» Максим Соколов заявил, что в 2024 году российский рынок новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей может вырасти на 5-10%, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru