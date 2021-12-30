АвтоВАЗ перевели в российскую юрисдикцию
Владеющее российским АвтоВАЗом совместное предприятие Alliance Rostec Auto B.V. перевели из голландского офшора в российскую юрисдикцию, сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».
В сообщении говорится, что 100% акций российского автопроизводителя переданы новой совместной компании - «Лада авто холдинг», которая зарегистрирована в Москве.
«АвтоВАЗ является отечественным брендом, его завод работает в России и теперь это юридически закреплено», - подчеркнули в «Ростехе», отметив, что французские владельцы из Renault полностью поддержали данное решение.
В настоящий момент «Ростеху» принадлежит 32,3% в Alliance Rostec Auto B.V., остальными 66,7% владеет Renault.
Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в 2022 году в ведомстве ожидают замедления роста цен на автомобили в РФ.
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