АвтоВАЗ перевели в российскую юрисдикцию

В сообщении говорится, что 100% акций российского автопроизводителя переданы новой совместной компании - «Лада авто холдинг», которая зарегистрирована в Москве.

«АвтоВАЗ является отечественным брендом, его завод работает в России и теперь это юридически закреплено», - подчеркнули в «Ростехе», отметив, что французские владельцы из Renault полностью поддержали данное решение.

В настоящий момент «Ростеху» принадлежит 32,3% в Alliance Rostec Auto B.V., остальными 66,7% владеет Renault.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в 2022 году в ведомстве ожидают замедления роста цен на автомобили в РФ.

