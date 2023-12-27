СМИ: Avon передумал продавать российские активы

О решении прекратить инвестиции в российский бизнес компания объявила весной 2022 года, сразу после начала спецоперации. При этом официально о решении покинуть рынок страны не сообщалось, уточняют источники издания. В апреле 2023 года концерн начал подготовку продаже своего предприятия «Эйвон Бьюти», расположенного в Подмосковье.

На активы зарубежного производителя претендовали Natura Siberica и ГК «Арнест». Интерес участников рынка был вызван уникальностью предприятия и налаженной системой прямых продаж. В ноябре претенденты направили Avon «обязывающее предложение о покупке», однако в компании заявили, что не будут продавать российское предприятие, сообщает «Коммерсант».

Источники издания объясняют такую позицию Avon тем, что на данный момент компании, уходящие из России, по решению правкомиссия по иностранным инвестициям вынуждены продавать активы с дисконтом до 50%.

Ранее российские активы продал французский косметический концерн L'Occitane Group, сообщает «Радиоточка НСН».



