«Авито» анонсировала уход гендиректора

Генеральный директор «Авито» Владимир Правдивый заявил, что уходит из компании, в которой проработал почти десять лет.

«Знаю, что оставляю "Авито" в надежных руках большой и сплоченной команды из 6 тысяч человек. Уверен, что у нее есть поддержка в лице акционера в самых амбициозных и прорывных планах», - говорится в заявлении Правдивого, распространенном пресс-службой компании.