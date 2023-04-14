«Авито» анонсировала уход гендиректора
Генеральный директор «Авито» Владимир Правдивый заявил, что уходит из компании, в которой проработал почти десять лет.
«Знаю, что оставляю "Авито" в надежных руках большой и сплоченной команды из 6 тысяч человек. Уверен, что у нее есть поддержка в лице акционера в самых амбициозных и прорывных планах», - говорится в заявлении Правдивого, распространенном пресс-службой компании.
Он отметил, что с 29 апреля берет перерыв в работе, сосредоточившись на здоровье и семье. Руководить компанией будет правление, куда войдут все нынешние топ-менеджеры.
В конце марта сообщалось о конфликте руководства интернет-магазина Wildberries с владельцами пунктов выдачи заказов. В итоге маркетплейс отказался от штрафов за подмену дорогих товаров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru