ФАС согласовала сделку по покупке «Авито»
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС РФ) согласовала сделку по покупке сервиса объявлений «Авито». Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что заявление было подано ООО «Радио реклама Вологда» (принадлежит Kismet Capital Group) о приобретении ООО «Кех еКоммерц» (владеет сервисом «Авито»). Нарушений по статье 28 Закона о защите конкуренции ведомством обнаружено не было.
В ведомстве заявили, что компании работают на разных товарных рынках, поэтому сделка не приведет к ограничению конкуренции.
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