ASUS рассмотрит возможность приостановки бизнеса в России

Тайваньская компания ASUS намерена приостановить бизнес в России и эвакуировать сотрудников в связи с ситуацией на Украине. Об этом заявила министр экономики Тайваня Ван Мэйхуа.

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Как отметила министр, тайваньские власти поддерживают «другие демократии», пишет Газета.ру.

«Компания будет в целом заботиться о своей репутации», — цитирует Ван Мэйхуа «Интерфакс».

Компания ASUS производит компьютерную технику, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: pixabay.com
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