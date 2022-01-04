Apple стала первой в истории компанией, чья капитализация превысила $3 трлн

Это произошло, когда цена акций достигла $182,86. Однако этот результат стал временным. Стоимость ценных бумаг в ходе торгов упала. Но итог показал, что инвесторы заинтересованы в акциях Apple и продолжают их покупать, считая их надежным активом.

К 22:00 мск стоимость ценных бумаг компании опустилась до $182,4. Капитализация при такой цене акций составляет $2,995 трлн.

Даже с таким результатом корпорация утроила свою оценку за менее, чем четыре года. Компания показала рост прибыли по всем категориям своих продуктов в четвертом квартале, а выручка прибавила сразу 29% по сравнению с 2020 годом.

Как сообщалось ранее, Apple намерена выпустить собственный беспилотный автомобиль в 2025 году. Компании необходимо завершить испытание беспилотной системы транспортного средства, что является «амбициозной задачей» для такого короткого срока.

