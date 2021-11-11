Apple разрешит близким получать данные iCloud после смерти пользователя
Компания Apple запустит новую функцию, которая позволит близким получить данные iCloud после смерти владельца гаджета. Об этом сообщается на сайте Apple.
Пока функция Digital Legacy или «Цифровое наследство» работает только на бета-версии iOS 15.2. Но вскоре появится на всех мобильных гаджетах с обновленным iOS. Теперь пользователю можно зайти в настройки и выбрать пять человек, которые смогут получить его данные и данные хранилища iCloud после его ухода из жизни. Apple всё равно потребует у близких людей свидетельство о смерти владельца гаджета, прежде чем открыть данные.
Похожие функции уже появились у Google и Facebook.
Раньше получить доступ к данным умершего владельца девайса Apple можно было только через суд.
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