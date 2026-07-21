СМИ: Аэропорт Внуково станет совладельцем Домодедова
Аэропорт Внуково выкупит 25% авиагавани Шереметьево в ее дочернем ООО «Перспектива», став таким образом партнером по управлению Домодедово. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на источники.
По данным СМИ, сумма сделки составит 16,5 млрд рублей. При покупке используют заемные и собственные средства Внуково. Как сообщил источник, часть денег предоставит крупный государственный банк.
Ранее аэропорт Шереметьево в лице «Перспективы» выкупил у Росимущества воздушную гавань Домодедово за 66,1 млрд рублей, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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