СМИ: Аэропорт Внуково станет совладельцем Домодедова

Аэропорт Внуково выкупит 25% авиагавани Шереметьево в ее дочернем ООО «Перспектива», став таким образом партнером по управлению Домодедово. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на источники.

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По данным СМИ, сумма сделки составит 16,5 млрд рублей. При покупке используют заемные и собственные средства Внуково. Как сообщил источник, часть денег предоставит крупный государственный банк.

Ранее аэропорт Шереметьево в лице «Перспективы» выкупил у Росимущества воздушную гавань Домодедово за 66,1 млрд рублей, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:ДомодедовоШереметьевоВнуково Аэропорт

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