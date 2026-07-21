Корабль ВМФ России провел учения со стрельбой у берегов Англии
Корабль Военно-морского флота России провел учения с боевой стрельбой в международных водах у берегов Англии. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на министерство обороны Великобритании.
Маневры прошли накануне примерно в 40 морских милях к югу от Плимута.
«Королевские ВМС осуществляли наблюдение за этими учениями на всем их протяжении и продолжают внимательно отслеживать действия корабля и готовы обеспечить защиту национальной безопасности», — подчеркнули в оборонном ведомстве Соединенного Королевства.
Перед учениями российское судно уведомило британский патрульный корабль HMS Tyne о намерении провести стрельбы. Маневры продолжались в течение 30 минут.
Ранее отряд кораблей Тихоокеанского флота РФ прибыл на военно-морскую базу Циндао в Китае для участия в учениях.
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