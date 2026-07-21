«Штамм Бундибугио идет с самого начала этой вспышки, которая началась в середине мая. Уже более двух тысяч человек заболели, примерно 30% умерло. Бундибугио особыми биологическими свойствами не отличается, это обычный вирус Эболы, с которым мы уже сталкивались. Новой проблемы в этом нет. Распространение происходит в Центральной Африке – Уганда, Конго, наибольший риск именно там. Если туда приедут туристы, они, конечно, могут вывезти. В таком случае туриста изолируют и лечат, летальность в цивилизованных странах ниже, хотя это все равно опасное заболевание. Но большого риска распространения в цивилизованных странах нет. Уже два месяца идет вспышка, выраженного выноса болезни за пределы нет», - отметил он.

По его словам, в России вакцина уже фактически готова, но внутри страны не требуется.

«Вакцина сейчас разработана против именно Бундибугио. В Центре Гамалеи близкую вакцину против другого штамма сделали еще 12 лет назад. Испытания новой вакцины могут занять пару месяцев. В России эта вакцина не нужна, вероятности вспышки нет. В Африку она уже скоро поступит, или даже уже частично поступила», - рассказал собеседник НСН.

Вирус Эбола передается через прямой контакт с биологическими жидкостями зараженного человека или животного, поэтому стремительного распространения инфекции по всему миру, как это было с COVID-19, не будет, заявили НСН российские вирусологи Сергей Нетесов и Владислав Жемчугов.

