В России рассказали, как контролировать вспышку нового штамма Эболы
Анатолий Альтштейн заявил НСН, что штамм Бундибугио идет с самого начала вспышки, которая началась в середине мая, летальность составила уже 30%.
Большого риска распространения Эболы в цивилизованных странах нет, Россия разработала новую вакцину для поставки в Африку, заявил НСН профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
Вспышка смертельной Эболы в Африке вызвана новым вариантом штамма Бундибугио. Он генетически отличается от более ранних вирусов, ставших причиной эпидемий прошлых лет, показало исследование африканских ученых. В Центре Гамалеи рассказали, что созданная там вакцина была разработана именно против циркулирующего сейчас в Африке варианта Бундибугио. Но она нуждается в дальнейших испытаниях, пишут «Известия». Альтштейн уверен, что новый вариант штамма не принесет дополнительных проблем.
«Штамм Бундибугио идет с самого начала этой вспышки, которая началась в середине мая. Уже более двух тысяч человек заболели, примерно 30% умерло. Бундибугио особыми биологическими свойствами не отличается, это обычный вирус Эболы, с которым мы уже сталкивались. Новой проблемы в этом нет. Распространение происходит в Центральной Африке – Уганда, Конго, наибольший риск именно там. Если туда приедут туристы, они, конечно, могут вывезти. В таком случае туриста изолируют и лечат, летальность в цивилизованных странах ниже, хотя это все равно опасное заболевание. Но большого риска распространения в цивилизованных странах нет. Уже два месяца идет вспышка, выраженного выноса болезни за пределы нет», - отметил он.
По его словам, в России вакцина уже фактически готова, но внутри страны не требуется.
«Вакцина сейчас разработана против именно Бундибугио. В Центре Гамалеи близкую вакцину против другого штамма сделали еще 12 лет назад. Испытания новой вакцины могут занять пару месяцев. В России эта вакцина не нужна, вероятности вспышки нет. В Африку она уже скоро поступит, или даже уже частично поступила», - рассказал собеседник НСН.
Вирус Эбола передается через прямой контакт с биологическими жидкостями зараженного человека или животного, поэтому стремительного распространения инфекции по всему миру, как это было с COVID-19, не будет, заявили НСН российские вирусологи Сергей Нетесов и Владислав Жемчугов.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Можно предотвратить? Академик Онищенко назвал основные причины развития онкологии
- СМИ: Аэропорт Внуково станет совладельцем Домодедова
- «Вейпы как ловушка»: Академик Онищенко призвал запретить электронные сигареты
- В Сочи при падении обломков БПЛА пострадала семилетняя девочка
- Онищенко рассказал, как изменилась структура смертности за 70 лет
- «Пропуск хода» как стратегия: Почему Минфин отказался от аукциона ОФЗ
- В России рассказали, как контролировать вспышку нового штамма Эболы
- Корабль ВМФ России провел учения со стрельбой у берегов Англии
- Каждый пятый: ВОЗ прогнозирует беспрецедентный рост числа заболевших раком
- В Сочи фрагменты БПЛА упали на территории храма