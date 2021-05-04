Аналитики заявили о боязни россиян остаться без денег в майские праздники

Около 33,8% россиян опасаются снижения доходов из-за того, что почти две недели в мае были объявлены нерабочими, сообщает портал URA.RU. При этом 56,6% убеждены, что майские праздники никак не отразятся на их зарплатах. Еще около 10% респондентов посчитали, что смогут заработать больше за этот период, чем в обычные рабочие дни.

В свою очередь лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что доходы граждан России снижаются из-за структуры власти РФ, пишет URA.RU. По данным Росстата, в 2021 году россияне заработают на 3,6% меньше, чем в прошлом году. При этом служба отметила снижение уровня бедности на 0,2%, сообщает Газета.ру.

