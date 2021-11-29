Новые самолеты с гиперзвуковым оружием поставят в ВКС России в 2022 году

Авиационные воинские части Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в следующем году получат новые самолеты с гиперзвуковым оружием. Об этом рассказал заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Юдин в интервью газете «Красная звезда».

ВКС России испытали новую противоракету

По словам Юдина, 2022 год в авиационных частях ВКС объявлен годом летной подготовки, а для космических войск, противовоздушной и противоракетной обороны — годом боевого дежурства, пишет Газета.ру.

Как отметил генерал-лейтенант, в рамках государственного оборонного заказа в следующем году будут закуплены более 200 единиц перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники.

Кроме того, Юдин сообщил, что до конца нынешнего года ВКС получат 16 новых учебных самолетов: семь единиц Л-410УВП-Е20 и девять единиц ДА-42Т, отмечает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
ТЕГИ:Гиперзвуковое ОружиеСамолетыВКС РФ
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