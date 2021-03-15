Аналитики сообщили о рекордном за 12 лет падении прибыли бизнеса в России

Совокупная прибыль крупных и средних российских предприятий в 2020 году составила 12,42 трлн рублей – это на 23,5% или 3,82 трлн рублей меньше прошлогоднего показателя. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование аналитической службы Finexpertiza.

Отмечается, что это максимальная величина падения с 2008 года, когда прибыль российского бизнеса упала на 30,4%. В денежном выражении снижение прибыли составило 1,74 трлн рублей.

В РСТ назвали недополученную прибыль из-за пандемии

Аналитики пояснили, что российская промышленность ощутила влияние обвала цен на нефть из--за развала сделки ОПЕК+. Кроме того, зависящие от массового потребительского спроса предприятия были вынуждены ограничить работу из-за пандемии.



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ФОТО: Gerd Altmann//Pixabay
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