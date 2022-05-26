Аналитики рассказали о снижении продаж импортного пива в России на 30%
Продажи импортного пива в России на фоне геополитических и логистических сложностей сократились на 30% за месяц. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитиков NielsenIQ.
По подсчетам экспертов, в апреле продажи импортного пива в стране уменьшились на 30,7%. При этом за весь последний год они росли на 22,4% в натуральном выражении. В то же время в стране увеличились продажи пенного локальных марок:с 1,8% до 5,9%.
Как отмечают участники рынка, такая ситуация с импортным пивом сложилась из-за разрыва логистических цепочек и ограничений, связанных с поставкой товаров в Россию. Однако выпавшие объемы можно частично компенсировать, локализируя зарубежные бренды при условии сохранения качества продукции.
По данным экспертов, цены на импортное пиво в торговых сетях растут на 30–50%, и в этих условиях больший спрос могут получить российские производители. Отмечается, что рост доли напитков низкого ценового сегмента помогут сдерживать рост затрат на сырье и материалы в пивоваренной отрасли.
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