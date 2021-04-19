Аналитик: США планируют сделать доллар по 125 рублей

По его словам, Вашингтон имеет «весьма опосредованное отношение» к динамике российской национальной валюты, но преследуют намеченные цели, согласно которым, сначала доллар будет стоить «87 рублей, потом по 95, а там уже 125 и дальше».

Аналитик не уточнил, в какие сроки будет реализован план.

Летом российскую валюту может ждать серьезный обвал: за доллар могут давать до 80 рублей, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на прогноз Saxo Bank.

Главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди обещает такой курс уже в июле. За евро, по ожиданиям Харди, будут давать 96 рублей.

