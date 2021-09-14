Аналитик предупредил о потере денег при скупке акций
В отличие от торговли облигациями, которые гарантируют фиксированную доходность, покупка акций несет в себе определенные риски, если оперировать этими ценными бумагами неумело, или поддаваясь эмоциям, сообщает «Прайм» со ссылкой на аналитика Алексея Коренева.
Он советует не приобретать акции на все имеющиеся средства. Необходимо использовать деньги, которые можно при необходимости продержать на рынке дольше, чем планировалось. Это может случиться в том случае, если разразится финансовый кризис или на рынке наступит глубокая коррекция.
При этом придется ждать, пока «просевшие» в цене акции отыграют свои позиции. Коренев напомнил о диверсифицированном портфеле из акций различных компаний, представляющих разные сегменты экономики.
Как сообщалось, в случае ускорения инфляции во всем мире, ни одна валюта не сможет выступать в качестве защитного актива, поэтому стоит вкладывать средства в качество своей жизни или, как минимум, в материальные активы.
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