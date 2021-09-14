Аналитик предупредил о потере денег при скупке акций

В отличие от торговли облигациями, которые гарантируют фиксированную доходность, покупка акций несет в себе определенные риски, если оперировать этими ценными бумагами неумело, или поддаваясь эмоциям, сообщает «Прайм» со ссылкой на аналитика Алексея Коренева.

Финансист рассказал о запретных инвестиционных продуктах

Он советует не приобретать акции на все имеющиеся средства. Необходимо использовать деньги, которые можно при необходимости продержать на рынке дольше, чем планировалось. Это может случиться в том случае, если разразится финансовый кризис или на рынке наступит глубокая коррекция.

При этом придется ждать, пока «просевшие» в цене акции отыграют свои позиции. Коренев напомнил о диверсифицированном портфеле из акций различных компаний, представляющих разные сегменты экономики.

Как сообщалось, в случае ускорения инфляции во всем мире, ни одна валюта не сможет выступать в качестве защитного актива, поэтому стоит вкладывать средства в качество своей жизни или, как минимум, в материальные активы.

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