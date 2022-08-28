По его словам, зато юань можно рассматривать в качестве инструмента хеджирования рисков. Как отметил эксперт, спрос на китайскую нацвалюту стабильно растет - в отдельные торговые сессии обороты пары рубль-юань обгоняют доллар и евро. Юань нужен импортерам. Физические лица также наращивают долю этой валюты в своих сбережениях в стремлении сохранить капитал в «твердой» валюте и снизить санкционные и операционные риски.

Крупные российские компании уже начали предлагать инвесторам новые инструменты, номинированные в юанях — свои облигации.

Среди россиян в условиях санкций юань стал популярной валютой, банки предлагают открывать счета в китайской валюте, также растет объем транзакций, рассказал президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян в пресс-центре НСН.

