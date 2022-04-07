Экономист рассказал, как заработать на вложениях в юань
Вложения в китайский юань выгодны для россиян из-за ограничений на операции с долларом и евро. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина.
При этом он напомнил, что юань - пока не самая привычная валюта для россиян, поэтому с ней работает ограниченное количество банков.
Потавин рассказал, что приобрести китайскую валюту для того, чтобы потом держать ее в расчете на рост, можно через брокера на Московской бирже. По его словам, там юани торгуются лотами по тысячу единиц, а по текущему курсу тысяча юаней стоит примерно 13 тысяч 300 рублей. Также понадобится заплатить комиссию брокеру.
Аналитик добавил, что хранить юани можно на депозите или брокерском счете, при этом необходимо помнить, что эта валюта не являются свободно конвертируемой, так как в Китае действуют ограничения на валютные операции.
Ранее аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов усомнился в готовности Китая сделать юань главной валютой мира.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,9 млн+14 661 / сут.
Умерли
371 тыс.+291 / сут.
Выздоровели
17,1 млн+35 306 / сут.
- В Евросоюзе 11 апреля обсудят санкции против российской нефти
- Экономист рассказал, как заработать на вложениях в юань
- В России могут разрешить обналичивание до 5% маткапитала
- Funke: С 24 февраля в Германии зафиксировали более 380 преступлений против выходцев из России
- NBC: В США женщина убила сына из-за событий на Украине
- На частотах EuroNews начнет вещание телеканал «Соловьев.Live»
- В Крыму пообещали провести «взвешенную и объективную» национализацию имущества
- В таксопарках предрекли возвращение «бомбил»
- Зампостпреда РФ: Отстранение России от СПЧ может стать разрушительным для ООН
- В России усомнились в готовности КНР сделать юань главной валютой мира
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru