Экономист рассказал, как заработать на вложениях в юань

Вложения в китайский юань выгодны для россиян из-за ограничений на операции с долларом и евро. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина.

При этом он напомнил, что юань - пока не самая привычная валюта для россиян, поэтому с ней работает ограниченное количество банков.

Потавин рассказал, что приобрести китайскую валюту для того, чтобы потом держать ее в расчете на рост, можно через брокера на Московской бирже. По его словам, там юани торгуются лотами по тысячу единиц, а по текущему курсу тысяча юаней стоит примерно 13 тысяч 300 рублей. Также понадобится заплатить комиссию брокеру.

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Аналитик добавил, что хранить юани можно на депозите или брокерском счете, при этом необходимо помнить, что эта валюта не являются свободно конвертируемой, так как в Китае действуют ограничения на валютные операции.

Ранее аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов усомнился в готовности Китая сделать юань главной валютой мира.

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ФОТО: РИА Новости//Александр Демьянчук
ТЕГИ:РоссияБанкиРубльВалютаЮань
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