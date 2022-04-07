Экономист рассказал, как заработать на вложениях в юань

Вложения в китайский юань выгодны для россиян из-за ограничений на операции с долларом и евро. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина.

При этом он напомнил, что юань - пока не самая привычная валюта для россиян, поэтому с ней работает ограниченное количество банков.

Потавин рассказал, что приобрести китайскую валюту для того, чтобы потом держать ее в расчете на рост, можно через брокера на Московской бирже. По его словам, там юани торгуются лотами по тысячу единиц, а по текущему курсу тысяча юаней стоит примерно 13 тысяч 300 рублей. Также понадобится заплатить комиссию брокеру.