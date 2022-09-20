Американская компания продаст бизнес по переработке подсолнечника в России
Компания из Соединенных Штатов Bunge решила продать бизнес по переработке масличных культур в России контролирующему акционеру Exoil Group, сообщает BusinessWire.
Bunge является крупнейшим в мире производителем растительного масла и сои. Сделка предполагает продажу предприятия по переработке подсолнечника, которое расположено в Воронеже. Исход сделки зависит от условий закрытия, среди которых одобрение регулирующих органов.
Как сообщалось ранее, компания Kraft Heinz продаст свой бизнес по производству детского питания в России. Производитель выставил на продажу два завода мощностью 30 тысяч тонн продукции в год, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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