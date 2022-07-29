СМИ: Kraft Heinz продаст российские заводы по производству детского питания

По данным издания, производитель выставил на продажу два завода мощностью 30 тысяч тонн продукции в год — «Хайнц-Георгиевск» в Ставропольском крае и Ивановский комбинат детского питания. Также компания планирует продать локальные бренды — «Умница» и «Сами с усами», пишет Ura.ru.

Стоимость этих активов Kraft Heinz оценивается почти в 3 млрд рублей, что примерно соответствует балансовой стоимости выставленных на продажу заводов.

При этом производитель не намерен избавляться от предприятия «Петропродукт-Отрадное» в Ленинградской области — одного из ключевых активов Kraft Heinz, отмечает Газета.ру.

