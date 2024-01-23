СМИ: Алишер Усманов оспорил в суде формулировку Forbes о связях с Путиным

Ранее Усманов подал иск против Forbes после того, как издание со ссылкой на анонимного эксперта написало, что бизнесмен был «подставным лицом» Путина и якобы решал его проблемы. Подобная фраза позже появилась в обосновании введения санкций ЕС против миллиардера.

В ходе судебного разбирательства СМИ отказалось раскрыть анонимный источник, которому приписывалось заявление. Представители Forbes также не смогли привести примеры того, когда и как Усманов «решал бизнес-проблемы» президента РФ, следует из судебных документов.

По итогу немецкий суд запретил распространять эти утверждения. Подобное судебное решение может создать юридический прецедент для оспаривания источников, на которые опирался Евросоюз (ЕС) для обоснования своих санкций против отдельных россиян, сообщает РБК.

Ранее Евросоюз уточнил формулировки, которые поясняют причины введения санкций против 140 россиян и 41 организации, заменив характеристику «олигарх» на «ведущий бизнесмен», напоминает «Радиоточка НСН».

