СМИ: Алишер Усманов оспорил в суде формулировку Forbes о связях с Путиным
Земельный суд Гамбурга запретил американскому журналу Forbes распространять заявления о том, что бизнесмен, основатель холдинга USM Алишер Усманов являлся «подставным лицом» президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию решения суда.
Ранее Усманов подал иск против Forbes после того, как издание со ссылкой на анонимного эксперта написало, что бизнесмен был «подставным лицом» Путина и якобы решал его проблемы. Подобная фраза позже появилась в обосновании введения санкций ЕС против миллиардера.
В ходе судебного разбирательства СМИ отказалось раскрыть анонимный источник, которому приписывалось заявление. Представители Forbes также не смогли привести примеры того, когда и как Усманов «решал бизнес-проблемы» президента РФ, следует из судебных документов.
По итогу немецкий суд запретил распространять эти утверждения. Подобное судебное решение может создать юридический прецедент для оспаривания источников, на которые опирался Евросоюз (ЕС) для обоснования своих санкций против отдельных россиян, сообщает РБК.
Ранее Евросоюз уточнил формулировки, которые поясняют причины введения санкций против 140 россиян и 41 организации, заменив характеристику «олигарх» на «ведущий бизнесмен», напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СК назвал приоритетную версию причины авиакатастрофы в Афганистане
- Молдавская оппозиция выступила против учений НАТО в стране
- «Анна Asti на минималках»: Кто заменит покинувшую Россию певицу
- Минобороны Белоруссии: Минск нарастит силы РЭБ из-за усиления группировки ВВС НАТО
- Толстой: молчание деятелей культуры во время СВО не лучше предательства
- «Газпром»: Потребление газа в мире вырастет на 26% к 2050 году
- Российская авиакомпания начала распродавать билеты за полцены
- Очаг кори обнаружили в Санкт-Петербурге
- Взрыв прогремел на заводе Миноборонпрома Азербайджана
- Пекари Франции выиграли Кубок мира по выпечке впервые за 16 лет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru