Алекперова освободили от обязанностей президента «Лукойла»
Акционеры «Лукойла» на внеочередном собрании поддержали досрочное прекращение полномочий президента Вагита Алекперова, сообщает «Интерфакс».
Решение было принято большинством голосов (95,7%) в связи с персональными санкциями в отношении бизнесмена.
Также на собрании был избран новый глава «Лукойла». Им стал Вадим Воробьёв, ранее назначенные временным единоличным исполнительным органом, за него отдали 99,25% голосов.
Ранее в компании рассказали, что Алекперову, по состоянию на 31 марта 2022 года, принадлежали 3,12% акций ПАО, и ещё 5,43% акций - через семейные трасты или паевые инвестиционные фонды, то есть он не является контролирующим акционером компании.
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