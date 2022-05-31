Алекперова освободили от обязанностей президента «Лукойла»

Решение было принято большинством голосов (95,7%) в связи с персональными санкциями в отношении бизнесмена.

Также на собрании был избран новый глава «Лукойла». Им стал Вадим Воробьёв, ранее назначенные временным единоличным исполнительным органом, за него отдали 99,25% голосов.

Ранее в компании рассказали, что Алекперову, по состоянию на 31 марта 2022 года, принадлежали 3,12% акций ПАО, и ещё 5,43% акций - через семейные трасты или паевые инвестиционные фонды, то есть он не является контролирующим акционером компании.​