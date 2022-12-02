Airbus планирует отказаться от российского титана через несколько месяцев
Компания Airbus намерена полностью отказаться от использования титана из РФ в течение нескольких месяцев. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на генерального директора Airbus Defence and Space Михаэля Шолльхорна.
«Мы находимся в процессе отделения от России в вопросе [поставок] титана. Этот вопрос займет месяцы, а не годы», — отметил Шолльхорн.
По словам гендиректора Airbus Defence and Space, компания по-прежнему закупает определенный процент российского титана, однако уже полностью исключила использование металла из РФ при производстве военных самолетов. При этом Airbus потребуется некоторое время для замещения российского сырья в гражданском секторе, пишет РИА ФАН.
Reuters указывает, что Airbus нарастил закупки титана в США и Японии. Однако сертификация новых поставщиков сырья может занять годы из-за строгих стандартов аэрокосмической отрасли.
До 60% потребностей Airbus в титане обеспечивает российская корпорация «ВСМПО-Ависма» — крупнейший в мире производитель металла, который также поставляет до 30% сырья для мировой аэрокосмической промышленности, пишет «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+6 785 / сут.
Умерли
392 тыс.+58 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+5 865 / сут.
- В ЛНР сообщили о росте числа дезертиров в ВСУ из-за заявления о потерях украинской армии
- СМИ: Еврокомиссар Бретон бойкотирует саммит в США из-за игнорирования проблем ЕС
- Полянский назвал постпреда Украины при ООН неконструктивно настроенным человеком
- В Конгресс США внесен законопроект о признании ЧВК «Вагнер» террористической структурой
- Airbus планирует отказаться от российского титана через несколько месяцев
- Мурашко: Доступность психолого-психиатрической помощи повысят
- Марочко сообщил о панике среди офицеров ВСУ из-за отсутствия приказа покинуть Артемовск
- В Рослесинфорге заявили, что спрос на живые ели за пять лет упал вдвое
- Экс-советник Госдепа признал удары США по энергообъектам других стран
- Премьер Японии оценил перспективы заключения мирного договора с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru