Airbus планирует отказаться от российского титана через несколько месяцев

«Мы находимся в процессе отделения от России в вопросе [поставок] титана. Этот вопрос займет месяцы, а не годы», — отметил Шолльхорн.

По словам гендиректора Airbus Defence and Space, компания по-прежнему закупает определенный процент российского титана, однако уже полностью исключила использование металла из РФ при производстве военных самолетов. При этом Airbus потребуется некоторое время для замещения российского сырья в гражданском секторе, пишет РИА ФАН.

Reuters указывает, что Airbus нарастил закупки титана в США и Японии. Однако сертификация новых поставщиков сырья может занять годы из-за строгих стандартов аэрокосмической отрасли.

До 60% потребностей Airbus в титане обеспечивает российская корпорация «ВСМПО-Ависма» — крупнейший в мире производитель металла, который также поставляет до 30% сырья для мировой аэрокосмической промышленности, пишет «Свободная пресса».

