Airbus обеспокоена безопасностью полетов своих самолетов в РФ

Авиастроительная компания Airbus заявила, что обеспокоена вопросом безопасности полетов своих самолетов в России. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам исполнительного директора компании Гийома Фори, санкции не позволяют компании «по-настоящему контролировать и поддерживать» российских клиентов. В связи с этим это вызывает опасения в вопросах безопасности.

Ранее сообщалось, что российские авиаперевозчики из-за антироссийских санкций приступили к разборке лайнеров на запчасти для использования деталей для других самолетов тех же моделей.



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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:Airbus
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