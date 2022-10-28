Airbus обеспокоена безопасностью полетов своих самолетов в РФ
Авиастроительная компания Airbus заявила, что обеспокоена вопросом безопасности полетов своих самолетов в России. Об этом сообщает Bloomberg.
По словам исполнительного директора компании Гийома Фори, санкции не позволяют компании «по-настоящему контролировать и поддерживать» российских клиентов. В связи с этим это вызывает опасения в вопросах безопасности.
Ранее сообщалось, что российские авиаперевозчики из-за антироссийских санкций приступили к разборке лайнеров на запчасти для использования деталей для других самолетов тех же моделей.
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