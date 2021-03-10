«Аэрофлот» увеличил стоимость топливного сбора на внутренних рейсах

Величина топливного сбора за каждый полетный сегмент классов «Бизнес» и «Комфорт» составляет 200% и 150% от сбора за полетный сегмент класса «Эконом» соответственно. На рейсах между Москвой и Дальним Востоком стоимость сбора при полетах классом «Бизнес» составит 8700 рублей, «Комфортом» - 6525 рублей.

Ранее перевозчик заявил, что подорожание вызвано увеличением цены авиакеросина с мая 2020 года. По данным «Аэрофлота», стоимость топлива выросла на 40%. Топливный сбор призван компенсировать увеличение цены горюче-смазочных материалов.

