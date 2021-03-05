«Аэрофлот» опроверг инициативу о платной регистрации в аэропорту
Инициатива о введении платной процедуры регистрации в аэропорту и исключении этой услуги из тарифа на пассажирские перевозки не обсуждается, рассказал представитель «Аэрофлота» Михаил Демин в беседе с РБК.
Как отметил Демин, в тариф на перевозку включена регистрация пассажиров на стойке, однако все больше людей пользуются онлайн-регистрацией.
По словам представителя авиакомпании, для проходящих регистрацию онлайн пассажиров лоукостеров важно потенциальное снижение тарифа на перевозку. Кроме того, это соответствует международной практике.
«Для полносервисных же компаний, таких как «Аэрофлот», регистрация на стойке — часть обычного сервисного цикла, для них инициатива неактуальна, не рассматривалась и не рассматривается», — цитирует Демина RT.
Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» направил в Минтранс инициативу о введении платной регистрации на рейсы в аэропортах, отмечает Ura.ru.
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