«Аэрофлот» увеличит стоимость топливного сбора на рейсы по Россиис 10 марта

Авиаперевозчик заявил, что подорожание вызвано увеличением цены авиакеросина с мая 2020 года. По данным "Аэрофлота", стоимость топлива выросла на 40%.

Топливный сбор призван компенсировать увеличение цены горюче-смазочных материалов. ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании передает, что для билетов эконом-класса увеличение цены составит 150 рублей за сегмент.

