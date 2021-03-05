«Аэрофлот» увеличит стоимость топливного сбора на рейсы по Россиис 10 марта
5 марта 202122:20
Компания "Аэрофлот" с 10 марта увеличивает топливный сбор на внутренние рейсы на 10%. Об этом сообщает ОТР.
Авиаперевозчик заявил, что подорожание вызвано увеличением цены авиакеросина с мая 2020 года. По данным "Аэрофлота", стоимость топлива выросла на 40%.
Топливный сбор призван компенсировать увеличение цены горюче-смазочных материалов. ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании передает, что для билетов эконом-класса увеличение цены составит 150 рублей за сегмент.
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- «Аэрофлот» увеличит стоимость топливного сбора на рейсы по Россиис 10 марта
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5 марта 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru