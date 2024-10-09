«Аэрофлот» полностью перейдет на отечественное ПО в 2025 году

Авиакомпания «Аэрофлот» в следующем году полностью перейдет на российское программное обеспечение. Об этом рассказал генеральный директор организации Сергей Александровский на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

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Как отметил Александровский, в 2022 году компания начала программу стратегии цифровой трансформации компании, тогда доля затрат на отечественное ПО составила 33%, в 2023-м — 90%, а в текущем году «Аэрофлот» нацелен выйти на уровень 95%.

«В 2025 году мы планируем уже завершить цифровую трансформацию и полностью перейти на отечественное ПО», — заявил топ-менеджер.

Так, в начале следующего года «Аэрофлот» намерен запустить автоматизированное управление доходами с использованием искусственного интеллекта, программа позволит пассажирам выбирать билеты по оптимальной стоимости. Кроме того, компания начнет внедрять «Купол», замену программе поддержания летной годности AMOS. Разработка готова уже на 65%.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
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