«Аэрофлот» полностью перейдет на отечественное ПО в 2025 году
Авиакомпания «Аэрофлот» в следующем году полностью перейдет на российское программное обеспечение. Об этом рассказал генеральный директор организации Сергей Александровский на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Как отметил Александровский, в 2022 году компания начала программу стратегии цифровой трансформации компании, тогда доля затрат на отечественное ПО составила 33%, в 2023-м — 90%, а в текущем году «Аэрофлот» нацелен выйти на уровень 95%.
«В 2025 году мы планируем уже завершить цифровую трансформацию и полностью перейти на отечественное ПО», — заявил топ-менеджер.
Так, в начале следующего года «Аэрофлот» намерен запустить автоматизированное управление доходами с использованием искусственного интеллекта, программа позволит пассажирам выбирать билеты по оптимальной стоимости. Кроме того, компания начнет внедрять «Купол», замену программе поддержания летной годности AMOS. Разработка готова уже на 65%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru