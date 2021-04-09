«Аэрофлот» перенаправит десятки самолетов на черноморские курорты

По его словам, с апреля будет введено в расписание около 50% незадействованных самолетов, а к 1 июня - все воздушные суда, которые ранее простаивали. Он сослался на ситуацию с открытием зарубежных направлений, которую назвал «неопределенной».

«Аэрофлот» увеличивает количество рейсов из Москвы на юг, в первую очередь на черноморские курорты, а также планирует полеты по этим направлениям из российских регионов.

Ранее Генеральная прокуратура РФ передала в суд уголовное дело о хищении у ПАО «Аэрофлот» более 250 миллионов рублей. Об этом пишет пресс-служба ведомства.

Дело возбуждено в отношении заместителя генерального директора компании по правовым и имущественным вопросам Владимира Александрова, адвокатов Александра Сливко и Дины Кибец, а также бывшего начальника отдела взаимодействия в органами власти Татьяны Давыдовой.

