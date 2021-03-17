«Аэрофлот» назвал сроки восстановления международного рынка авиаперевозок

Международный рынок перевозок восстановится не ранее 2024 года, прогнозирует российская компания «Аэрофлот». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора компании Михаила Полубояринова.

Он отметил, что аналитики компании вынуждены скорректировать прогноз, который давали в конце 2020 года. По его словам, восстановление идет медленными темпами, поэтому ожидать результатов уровня 2019 года придется ждать до 2024 года.