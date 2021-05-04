Адвокат рассказал, как заемщика могут наказать за досрочное погашение кредита
В кредитных договорах, как правило, прописывается возможность досрочного погашения потребительского кредита, сообщает «Прайм» со ссылкой на адвоката Алексея Гавришева.
По его словам, с 2011 года российские финансовые учреждения обязали давать такое право заемщикам, не требуя взамен дополнительных платежей и комиссий. Если этого пункта нет в договоре, заемщик должен оповестить банк о своем намерении погасить займ досрочно за 30 дней. При этом, если банк не следует закону, то может начислить заемщику штраф за нарушение договора.
Эксперты также советуют после погашения долга запросить у банка уведомление или официальное письмо на фирменном бланке с подписью ответственного сотрудника и печатью.
Общая сумма потребительских кредитов, выданных жителям России в марте 2021, составила 340,6 миллиардов рублей. Это рекордный показатель, сообщили РИА Новости в бюро кредитных историй «Эквифакс».
Количество взятых кредитов увеличилось на 11,4% до 1,1 миллиона. Средняя сумма кредита возросла до 308 тысяч рублей, что на 4,9% больше, чем в феврале.
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