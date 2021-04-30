Россияне в марте оформили кредитов на рекордную сумму
Общая сумма потребительских кредитов, выданных жителям России в марте 2021, составила 340,6 миллиардов рублей. Это рекордный показатель, сообщили РИА Новости в бюро кредитных историй «Эквифакс».
Количество взятых кредитов увеличилось на 11,4% до 1,1 миллиона. Средняя сумма кредита возросла до 308 тысяч рублей, что на 4,9% больше, чем в феврале. Этот показатель впервые превысил отметку в 300 тысяч рублей.
Всего объем потребительских кредитов в марте вырос на 16,9%. Эксперты отметили, что такую тенденцию можно связать с либеральной политикой кредиторов. Они стараются выполнить план за счет увеличения средней суммы кредитов.
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