Татьяна Бакальчук опровергла информацию о рейдерском захвате Wildberries
Происходящее с компанией Wildberries не является рейдерским захватом. Об этом в своём Telegram-канале заявила владелица маркетплейса Татьяна Бакальчук.
Комментируя слова супруга Романа о том, что компания Russ Outdoor якобы намерена отнять у неё бизнес, она указала, что все действия были с ним согласованы и он «лично присутствовал на презентации новой структуры объединенной компании».
Также Бакальчук пояснила, что «это не рейдерский захват, а развод». Об этом говорится и в официальном заявлении Wildberries.
«Компания Wildberries и Russ продолжает работу в стабильном режиме для обеспечения наших клиентов товарами и услугами... Уверены, что детали бракоразводного процесса и эмоциональные подробности не представляют интереса для деловых изданий», – указали в компании.
Ранее Роман Бакальчук рассказал главе Чечни Рамзану Кадырову, что активы компании Wildberries с начала июля 2024 года путём юридических махинаций спешно переходят в чужие руки через компанию Russ Outdoor, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru