Производитель сырков Александров умер от COVID-19
Глава компании «Ростагроэкспорт» и создатель именного бренда «Б. Ю. Александров» Борис Александров скончался минувшей ночью в одной из московских больниц, сообщает НТВ.
Известно, что начале текущего месяца предприниматель заразился новой коронавирусной инфекцией. Неделю назад состояние Александрова резко ухудшилось и его срочно отправили в клинику.
73-летнего бизнесмена подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, однако все усилия врачей оказались бесполезными, отмечает Газета.ру.
Александрову принадлежали бренды «Б.Ю. Александров», «Ростагроэкспорт», «Крепыш, «Вкусный день» и «Ностальгия», под которыми выпускаются глазированные сырки, творог, сметана и другие молочные продукты.
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