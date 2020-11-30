Производитель сырков Александров умер от COVID-19

Глава компании «Ростагроэкспорт» и создатель именного бренда «Б. Ю. Александров» Борис Александров скончался минувшей ночью в одной из московских больниц, сообщает НТВ.

Известно, что начале текущего месяца предприниматель заразился новой коронавирусной инфекцией. Неделю назад состояние Александрова резко ухудшилось и его срочно отправили в клинику.

73-летнего бизнесмена подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, однако все усилия врачей оказались бесполезными, отмечает Газета.ру.

Александрову принадлежали бренды «Б.Ю. Александров», «Ростагроэкспорт», «Крепыш, «Вкусный день» и «Ностальгия», под которыми выпускаются глазированные сырки, творог, сметана и другие молочные продукты.

