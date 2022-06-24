Сырки «Б.Ю. Александров» с 26 июня будут продаваться под другим брендом
Творожные сырки «Б. Ю. Александров» с 26 июня будут продаваться под брендом «А, Ростагрокомплекс». Об этом сообщает Forbes.
Как пишет издание, название меняется в связи с иском против компании «Ростагрокомплекс», производящей сырки. Дочь основателя бренда «Б.Ю. Александров» Екатерина Александрова утверждает, что компания выплачивала роялти и незаконно использовал для выпуска сырков принадлежащий ей товарный знак «Б.Ю.Александров».
Отмечается, что после смерти основателя бренда Бориса Александрова права на него перешли дочери. Среди предъявленных требований к компании, в частности, изъятие из оборота товаров и этикетов с данным товарным знаком.
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