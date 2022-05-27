СМИ: Nike останется в России

Американская компания Nike останется в России, сообщают «Известия» со ссылкой на источник, близкий к производителю спортивной одежды и обуви.

СМИ: Nike покинет российский рынок

По его словам, работа российского офиса не останавливалась. Производитель планирует оценить свои возможности в сложившейся ситуации и новых партнеров для открытия монобрендовых магазинов пока не ищет.

Однако Nike намерена и дальше поставлять свою продукцию в мультибрендовые торговые точки. Сейчас компания принимает заказы на коллекцию 2023 года.

Напомним, бренд спортивной обуви и одежды не продлил соглашение с IRG, так как «не может в обозримом будущем организовать поставки товаров в Россию».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Twitter // @DonaldJTrumpJr
ТЕГИ:компанияОдежда
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры