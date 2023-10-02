Actimel в России сменит название на Actimuno

Бывший российский Danone - компания H&N (Health & Nutrition) – начнет выпускать кисломолочный продукт Actimel под названием Actimuno. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

В H&N отметили, что пробиотический кисломолочный продукт Actimel локализуется в России под новым брендом - Actimuno. Изменится также дизайн упаковки. При это подчеркивается, что рецептура и качество продукта останется прежним. Он будет производиться на тех же производственных мощностях.

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Компания Danone работала на российском рынке с 1992 года, однако в октябре прошлого года сообщила о намерении передать контроль над производством молочных и растительных продуктов. В июле 2023-го доля АО «Данон Россия» перешла во временное управление Росимущества. В сентябре Danone в России был переименован в Health & Nutrition. Компания производит продукцию также под такими брендами, как «Простоквашино», «Актибио», «Растишка», «Даниссимо», Danone и ряд других.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что сто ресторанов KFC в России отказались переименовываться в Rostic's в ближайшие 12 лет из-за менее популярного названия локального бренда.

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Фото: telegram.org
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