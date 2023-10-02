Actimel в России сменит название на Actimuno
Бывший российский Danone - компания H&N (Health & Nutrition) – начнет выпускать кисломолочный продукт Actimel под названием Actimuno. Об этом говорится в пресс-релизе компании.
В H&N отметили, что пробиотический кисломолочный продукт Actimel локализуется в России под новым брендом - Actimuno. Изменится также дизайн упаковки. При это подчеркивается, что рецептура и качество продукта останется прежним. Он будет производиться на тех же производственных мощностях.
Компания Danone работала на российском рынке с 1992 года, однако в октябре прошлого года сообщила о намерении передать контроль над производством молочных и растительных продуктов. В июле 2023-го доля АО «Данон Россия» перешла во временное управление Росимущества. В сентябре Danone в России был переименован в Health & Nutrition. Компания производит продукцию также под такими брендами, как «Простоквашино», «Актибио», «Растишка», «Даниссимо», Danone и ряд других.
Ранее «Коммерсант» сообщил, что сто ресторанов KFC в России отказались переименовываться в Rostic's в ближайшие 12 лет из-за менее популярного названия локального бренда.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ФСБ задержала эстонца, незаконно проникшего в Россию в поисках «лучшей жизни»
- Пушилин допустил, что ВСУ могут начать наступление в октябре
- FT: У раненых солдат ВСУ обнаружили устойчивые к антибиотикам инфекции
- Туристка погибли после падения в горах Сочи
- Хинштейн заявил, что иностранное ПО в Госдуме заменят на отечественное
- Жителей Крыма предупредили о проверке систем оповещения
- Азаров: Население Украины сократилось до 23 млн человек
- ВСУ пытались атаковать российские позиции около Торского в ДНР
- NHK: Япония не смогла договориться с Россией о вылове рыбы у юга Курил
- Боррель: ЕС попросит США продолжать финансирование Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru