Actimel в России сменит название на Actimuno

Компания Danone работала на российском рынке с 1992 года, однако в октябре прошлого года сообщила о намерении передать контроль над производством молочных и растительных продуктов. В июле 2023-го доля АО «Данон Россия» перешла во временное управление Росимущества. В сентябре Danone в России был переименован в Health & Nutrition. Компания производит продукцию также под такими брендами, как «Простоквашино», «Актибио», «Растишка», «Даниссимо», Danone и ряд других.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что сто ресторанов KFC в России отказались переименовываться в Rostic's в ближайшие 12 лет из-за менее популярного названия локального бренда.

