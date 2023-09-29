Часть ресторанов KFC в России не будет переименовываться в Rostic's

Один из крупнейших франчайзи KFC в России - ООО «Эй Кей Раша» - не будет проводить ребрендинг, все рестораны продолжат работать под американской вывеской.

Компания может себе позволить продолжать работу под вывеской KFC, так как она заключила договор на использование бренда, и он истекает в 2035 году.

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков сообщил, что Роспотребнадзор поддержал введение знака качества для шаурмы. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

