Часть ресторанов KFC в России не будет переименовываться в Rostic's
Сто ресторанов KFC в России отказались переименовываться в Rostic's в ближайшие 12 лет из-за менее популярного названия локального бренда, пишет «Коммерсантъ».
Один из крупнейших франчайзи KFC в России - ООО «Эй Кей Раша» - не будет проводить ребрендинг, все рестораны продолжат работать под американской вывеской.
Компания может себе позволить продолжать работу под вывеской KFC, так как она заключила договор на использование бренда, и он истекает в 2035 году.
Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков сообщил, что Роспотребнадзор поддержал введение знака качества для шаурмы. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru