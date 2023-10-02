«Это бомба!»: Диетолог Королева рассказала, как сделать миндаль полезным
Диетолог Маргарита Королева заявила в эфире НСН, что миндаль может быть полезным для поддержания формы, но его нужно правильно использовать и умело добавлять в рацион.
Миндаль может быть полезен для поддержания спортивной формы, но его обязательно нужно замачивать на ночь перед употреблением, чтобы «оживить» все важные компоненты, рассказала профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, звездный диетолог Маргарита Королева в беседе с НСН.
Ранее специалисты из Университета Южной Австралии рассказали, что употребление миндаля благотворно влияет на состояние организма. Этот продукт способствует снижению веса и уровня «вредного» холестерина в крови. Королева объяснила, что миндаль должен быть лишь маленькой частью полезного рациона.
«Миндаль – это только часть и далеко не основная в рациональном питании с целью поддержания здоровой формы. Да, орехи нам нужны, так как это белок растительного происхождения, аминокислоты, полезные жиры, они содержат большое количество минеральных веществ, а также клетчатку. Однако чтобы миндаль стал полезным, надо этот продукт сделать живым - предварительно замачивая на ночь, чтобы активизировать ферменты. И вот они уже будут помогать переваривать и усваивать компоненты полезные. При замачивании разрушается фитиновая кислота, а это воришка в составе орехов, который не позволит ни цинку, ни железу, ни кальцию усвоиться. Также мы смываем плесневые грибы, которые всегда живут на поверхности орехов», - рассказала она.
При этом диетолог отметила, что одной горстки миндаля в день для получения необходимых элементов вполне достаточно. Она призвала выбирать разнообразные продукты, но не мешать между собой «картошечку» и орехи – то есть, простые углеводы и жиры.
«Горстка миндаля в день – этого вполне достаточно, это будет полезно. Надо учитывать, что наш рацион должен быть разнообразным. Это основное правило. Должны быть зерновые – лучше в первой половине дня, также полноценный белок – мясо, птица, рыба, бобовые. Полезные гарниры – салаты, овощи. Четыре-пять приемов пищи до 19 часов вечера, и счастье будет нам, плюс теплая вода между приемами пищи. Картошечка не отменяется в рационе – молодой картофель, лучше отварной, но это отдельное блюдо. Мешать жиры из орехов, например, с простыми углеводами нельзя, это бомба», - заключила она.
Переедание, неверная модель питания родителей, сниженная физическая активность, переизбыток углеводов - все это приводит к детскому ожирению, заявила ранее эндокринолог Алена Барредо, передает «Радиоточка НСН».
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