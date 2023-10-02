«Это бомба!»: Диетолог Королева рассказала, как сделать миндаль полезным

«Миндаль – это только часть и далеко не основная в рациональном питании с целью поддержания здоровой формы. Да, орехи нам нужны, так как это белок растительного происхождения, аминокислоты, полезные жиры, они содержат большое количество минеральных веществ, а также клетчатку. Однако чтобы миндаль стал полезным, надо этот продукт сделать живым - предварительно замачивая на ночь, чтобы активизировать ферменты. И вот они уже будут помогать переваривать и усваивать компоненты полезные. При замачивании разрушается фитиновая кислота, а это воришка в составе орехов, который не позволит ни цинку, ни железу, ни кальцию усвоиться. Также мы смываем плесневые грибы, которые всегда живут на поверхности орехов», - рассказала она.

При этом диетолог отметила, что одной горстки миндаля в день для получения необходимых элементов вполне достаточно. Она призвала выбирать разнообразные продукты, но не мешать между собой «картошечку» и орехи – то есть, простые углеводы и жиры.

«Горстка миндаля в день – этого вполне достаточно, это будет полезно. Надо учитывать, что наш рацион должен быть разнообразным. Это основное правило. Должны быть зерновые – лучше в первой половине дня, также полноценный белок – мясо, птица, рыба, бобовые. Полезные гарниры – салаты, овощи. Четыре-пять приемов пищи до 19 часов вечера, и счастье будет нам, плюс теплая вода между приемами пищи. Картошечка не отменяется в рационе – молодой картофель, лучше отварной, но это отдельное блюдо. Мешать жиры из орехов, например, с простыми углеводами нельзя, это бомба», - заключила она.

Переедание, неверная модель питания родителей, сниженная физическая активность, переизбыток углеводов - все это приводит к детскому ожирению, заявила ранее эндокринолог Алена Барредо, передает «Радиоточка НСН».