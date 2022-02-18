Абрамович купил отель бывшего мэра Геленджика

Входящая в структуру Millhouse миллиардера Романа Абрамовича компания ООО «Финэстейт Ко.» стала единственным акционером геленджикского ООО «Отель-пансионат "Кристалл"», владеющего одноименной гостиницей на черноморском побережье. Об этом пишет РБК.

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Ранее отель принадлежал экс-мэру Геленджика Сергею Озерову и Валерию Озерову. Данные о новом собственнике появились в реестре юрлиц в начале февраля.

Как сообщает «Коммерсантъ», отель «Кристалл» расположен на участке площадью 4,5 тыс. кв. м, землю разрешено использовать для объектов общественно-делового значения. По состоянию на 11 августа 2020 года кадастровая стоимость отеля — более 300 млн рублей.

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