Абрамович купил отель бывшего мэра Геленджика

Ранее отель принадлежал экс-мэру Геленджика Сергею Озерову и Валерию Озерову. Данные о новом собственнике появились в реестре юрлиц в начале февраля.

Как сообщает «Коммерсантъ», отель «Кристалл» расположен на участке площадью 4,5 тыс. кв. м, землю разрешено использовать для объектов общественно-делового значения. По состоянию на 11 августа 2020 года кадастровая стоимость отеля — более 300 млн рублей.

