«5,5 млрд за полгода»: В сфере МСП заняты 260 тысяч женщин-предпринимателей
4 сентября 202412:16
В России порядка 260 тысяч женщин заняты в сфере малого и среднего предпринимательства, их средний доход составляет 6,2 миллиона рублей, рассказал генеральный директор АО «Корпорация «МСП» Александр Исаевич на Восточном экономическом форуме.
«Индивидуальных предпринимателей в России 41%, на Дальнем Востоке - 44%. В целом около 260 тысяч женщин заняты в сфере малого и среднего предпринимательства (МСП). Средний доход женщин-предпринимателей - 6,2 миллиона рублей, это чуть меньше, чем у мужчин. Средний доход женщин-самозанятых - 110 тысяч рублей. Среди самозанятых в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) женщин более 49%. Если смотреть в целом по России, то эта цифра составляет порядка 45%. Только за первые шесть месяцев 2024 года 935 компаний, где руководителями являются женщины, привлекли инвестиций на более чем 5,5 миллиарда рублей», - передает его слова корреспондент НСН.
Ранее основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук рассказала, что женщины в России активно идут в бизнес, отмечает «Радиоточка НСН». По ее словам, только среди партнеров маркетплейса женщин уже больше, чем мужчин.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru