Зонд NASA начал обратное путешествие на Землю с астероида Бенну

Зонд NASA OSIRIS-Rex начал обратное путешествие на Землю с астероида Бенну, сообщает телеканал «360» со ссылкой на Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства.

К Земле летит потенциально опасный астероид

Аппарат должен привезти около килограмма грунта с астероида. Зонд выбил образцы с поверхности с помощью струи азота. Это произошло в октябре 2020 года.

Ожидается, аппарат доставит грунт на Землю в сентябре 2023 года.

Как сообщалось, к Земле приблизится астероид размером с пассажирский самолет.

Отмечается, ближайшее расстояние астероида до Земли составит 4,4 миллиона километров. Его диаметр равен 52 метрам.

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ФОТО: flickr/2di7 & titanio44
ТЕГИ:NASAКосмосАстероид
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