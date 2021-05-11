Зонд NASA начал обратное путешествие на Землю с астероида Бенну
Зонд NASA OSIRIS-Rex начал обратное путешествие на Землю с астероида Бенну, сообщает телеканал «360» со ссылкой на Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства.
Аппарат должен привезти около килограмма грунта с астероида. Зонд выбил образцы с поверхности с помощью струи азота. Это произошло в октябре 2020 года.
Ожидается, аппарат доставит грунт на Землю в сентябре 2023 года.
Как сообщалось, к Земле приблизится астероид размером с пассажирский самолет.
Отмечается, ближайшее расстояние астероида до Земли составит 4,4 миллиона километров. Его диаметр равен 52 метрам.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+8 465 / сут.
Умерли
114 тыс.+321 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+6 774 / сут.
- Зонд NASA начал обратное путешествие на Землю с астероида Бенну
- Назван способ не переплачивать за кредитное авто
- Составлен список опасных для аллергиков продуктов
- Вильфанд заявил о благоприятной погоде для отключения отопления в Москве
- В Минприроды сообщили, на сколько лет в России хватит нефти и газа
- Риск инсульта при коронавирусе в 8 раз выше, чем при гриппе
- В ЮАР семь человек погибли в автоаварии с бензовозом
- Власти США одобрили использование вакцины Pfizer для несовершеннолетних
- Швеция отказалась высылать российских дипломатов в знак солидарности с Чехией
- Премьер Словакии заявил, что в ближайшие дни жители смогут привиться «Спутником V»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru