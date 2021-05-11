Зонд NASA начал обратное путешествие на Землю с астероида Бенну

Аппарат должен привезти около килограмма грунта с астероида. Зонд выбил образцы с поверхности с помощью струи азота. Это произошло в октябре 2020 года.

Ожидается, аппарат доставит грунт на Землю в сентябре 2023 года.

Как сообщалось, к Земле приблизится астероид размером с пассажирский самолет.

Отмечается, ближайшее расстояние астероида до Земли составит 4,4 миллиона километров. Его диаметр равен 52 метрам.

