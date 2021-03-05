Астероид размером с самолет приближается к Земле
5 марта 202121:48
К Земле приблизится астероид размером с пассажирский самолет, сообщает журнал "Профиль" со ссылкой на научно-исследовательский центр НАСА JPL.
Отмечается, ближайшее расстояние астероида до Земли составит 4,4 миллиона километров. Его диаметр равен 52 метрам.
Также мимо Земли в этот день пролетит второй астероид 2021 CN3, который приблизится к планете еще ближе.
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5 марта 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru