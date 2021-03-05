Астероид размером с самолет приближается к Земле

К Земле приблизится астероид размером с пассажирский самолет, сообщает журнал "Профиль" со ссылкой на научно-исследовательский центр НАСА JPL.

Отмечается, ближайшее расстояние астероида до Земли составит 4,4 миллиона километров. Его диаметр равен 52 метрам.

Также мимо Земли в этот день пролетит второй астероид 2021 CN3, который приблизится к планете еще ближе.







