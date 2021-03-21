К Земле летит потенциально опасный астероид

Отмечается, что угрозы столкновения Земли с небесным телом нет. Однако, ученые считают расстояние в 2 млн километров близким. В связи с этим и астероид назван потенциально опасным.

Диаметр небесного тела составляет, согласно подсчетам астрономов, от 440 до 680 метров.

Астероид 2001 FO32 обнаружен в 2001 году. По прогнозам ученых, в следующий раз он пролетит поблизости от Земли в 2052 году. В этот раз исследователи рассчитывают более точно установить размер небесного тела, получить представление о его поверхности и составе.

